ЕС откроет офис "обороны и инноваций" в Киеве

Глава ЕК сообщила о планах Евросоюза открыть в Киеве «офис обороны и инноваций»
Евросоюз планирует открыть в Киеве «офис обороны и инноваций», сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, Украину будут всё больше вовлекать в систему европейской безопасности.
«Например, (Украина. — RT) будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели... Мы откроем офис обороны и инноваций», — цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.
Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал нереальными эти планы в отношении ВСУ.