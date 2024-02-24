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Зеленский: Киев подписал соглашение о безопасности с Италией и Канадой

Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой и Италией, рассказал Владимир Зеленский. Он добавил, что странам удалось заложить прочную основу для длительного партнерства. Об этом пишет «Парламентская газета».

Зеленский: Киев подписал соглашение о безопасности с Италией и Канадой
© globallookpress.com

Украинский лидер отметил, что на переговорах удалось обсудить дальнейшую поддержку Киева.

«Спасибо Италии за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года», — сказал политик.

По его словам, документы заложили прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией, а также между Киевом и Оттавой.

Зеленский заметил, что соглашение между Украиной и Канадой предусматривает выделение стране более 3 млрд канадских долларов. Он напомнил, что канадская сторона поддерживает Киев с первых дней вооруженного конфликта.

Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Украиной уже подписали Великобритания, Германия, Дания и Франция.

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