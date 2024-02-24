Зеленский: Киев подписал соглашение о безопасности с Италией и Канадой

Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой и Италией, рассказал Владимир Зеленский. Он добавил, что странам удалось заложить прочную основу для длительного партнерства. Об этом пишет «Парламентская газета».

Украинский лидер отметил, что на переговорах удалось обсудить дальнейшую поддержку Киева.

«Спасибо Италии за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года», — сказал политик.

По его словам, документы заложили прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией, а также между Киевом и Оттавой.

Зеленский заметил, что соглашение между Украиной и Канадой предусматривает выделение стране более 3 млрд канадских долларов. Он напомнил, что канадская сторона поддерживает Киев с первых дней вооруженного конфликта.