Фермеры попытались напасть на Макрона в Париже

Во время посещения президентом Франции Эмманюэлем Макроном сельхозвыставки на него напали радикально настроенные фермеры. Они критикуют действующую власть.

«Макрона в отставку! Убирайся!» — кричат фермеры.

Они пытаются прорваться к президенту и высказать ему все недовольство.

Протесты освещает France 24.

Аграрии недовольны падением доходов и увеличением экспорта продукции с Украины. ТАСС сообщает, что как минимум один из активистов был задержан. Однако протесты не прошли бесследно. Макрон пообещал встретиться с сельхозобъединениями для разрешения кризиса.