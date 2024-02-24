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Фермеры в Париже пытаются напасть на Макрона и требуют его отставки

Во время посещения президентом Франции Эмманюэлем Макроном сельхозвыставки на него напали радикально настроенные фермеры. Они критикуют действующую власть.

Фермеры попытались напасть на Макрона в Париже
© globallookpress.com

«Макрона в отставку! Убирайся!» — кричат фермеры.

Они пытаются прорваться к президенту и высказать ему все недовольство.

Протесты освещает France 24.

Аграрии недовольны падением доходов и увеличением экспорта продукции с Украины. ТАСС сообщает, что как минимум один из активистов был задержан. Однако протесты не прошли бесследно. Макрон пообещал встретиться с сельхозобъединениями для разрешения кризиса.

Фермеры Франции сообщили о резком росте цен на продукты из-за импорта с Украины

Макрон из-за своего решение пропустит саммит G7, сообщает газета La Repubblica. Источники заявили, что лидер Франции выразил неуважение к итальянским партнерам. До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев в день годовщины начала СВО.

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