Фермеры попытались напасть на Макрона в Париже

Фермеры в Париже пытаются напасть на Макрона и требуют его отставки
Во время посещения президентом Франции Эмманюэлем Макроном сельхозвыставки на него напали радикально настроенные фермеры. Они критикуют действующую власть.
«Макрона в отставку! Убирайся!» — кричат фермеры.
Они пытаются прорваться к президенту и высказать ему все недовольство.
Протесты освещает France 24.
Аграрии недовольны падением доходов и увеличением экспорта продукции с Украины. ТАСС сообщает, что как минимум один из активистов был задержан. Однако протесты не прошли бесследно. Макрон пообещал встретиться с сельхозобъединениями для разрешения кризиса.
Макрон из-за своего решение пропустит саммит G7, сообщает газета La Repubblica. Источники заявили, что лидер Франции выразил неуважение к итальянским партнерам. До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев в день годовщины начала СВО.