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Европейские дипломаты назвали пять приоритетов «друзей Украины»

Главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали ключевые приоритеты для союзников Киева.

Европейские дипломаты назвали пять приоритетов «друзей Украины»
© globallookpress.com

Министры напомнили, что активные военные действия на Украине начались ровно два года назад, 24 февраля 2022 года. По их мнению, Москва не ожидала, что ВСУ окажет сопротивление, а Запад станет активно помогать Киеву.

Главы МИД отметили, что борьба еще не закончена. Но для того, чтобы Украина могла продолжать сопротивление, а в перспективе — одержать победу, Западу следует сосредоточиться на приоритетных вопросах.

«Во-первых, финансы. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение. В-четвертых, борьба с обходом санкций. Наконец, наложение ареста на замороженные российские активы», — отметили дипломаты.

Главы ведомств констатировали, что западные страны должны оставаться рядом с Украиной «столько, сколько потребуется».

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