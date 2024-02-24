Европейские дипломаты назвали пять приоритетов «друзей Украины»

Главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали ключевые приоритеты для союзников Киева.

Министры напомнили, что активные военные действия на Украине начались ровно два года назад, 24 февраля 2022 года. По их мнению, Москва не ожидала, что ВСУ окажет сопротивление, а Запад станет активно помогать Киеву.

Главы МИД отметили, что борьба еще не закончена. Но для того, чтобы Украина могла продолжать сопротивление, а в перспективе — одержать победу, Западу следует сосредоточиться на приоритетных вопросах.

«Во-первых, финансы. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение. В-четвертых, борьба с обходом санкций. Наконец, наложение ареста на замороженные российские активы», — отметили дипломаты.