В СНБО Украины заявили, что подпись президента США «ничего не стоит»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал гарантии США по Будапештскому меморандуму 1994 года. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Данилов дал интервью The Times и вспомнил, что в середине девяностых Киев подписал Будапештский меморандум, отказавшись от «своих» запасов ядерного оружия. В обмен страны-подписанты (Россия, США, Британия) обещали обеспечивать безопасность Украины.

«Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — сказал Данилов.

При этом он не стал давать оценку британским гарантиям и постарался избежать критики в адрес Лондона.