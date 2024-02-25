Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кризис на Украине начался в 2014 году с "разгула украинских неонацистов". На своей странице в Facebook он также подчеркнул, что Россию неоднократно обманывали в том, что НАТО прекратит расширение.

"Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов. Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина…" - заявил Фицо.

По его словам, такое развитие событий стало "хорошей основой" для начала третьей мировой войны. Премьер Словакии подчеркнул, что Москва и Киев должны получить гарантии безопасности, поскольку конфликт на Украине не может быть решен военным путем.

До этого Фицо заявил, что возвращение "железного занавеса" между Россией и Западом никому не поможет. По его словам, Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях со всеми, кто в этом заинтересован.