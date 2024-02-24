Байден назвал ключевое условие длительного брака

Президент США Джо Байден назвал хороший секс ключом к длительному браку, пишет Daily Mail со ссылкой на фрагменты книги Кэти Роджерс «Американская женщина: Изменения современной первой леди, от Хилари Клинтон до Джилл Байден ». В ней отмечалось, что американский лидер периодически дает подобные советы своим помощникам, «к большому огорчению его супруги».

В частной беседе президент раскрыл несколько очень рискованных секретов о том, почему их связь настолько сильна <...>. Он приводит в ярость жену Джилл, шутя, что ключом к их 47-летнему браку является хороший секс, — сообщает издание.

Ранее Джилл Байден попала в неловкую ситуацию, когда в ходе своего выступления попросила публику поаплодировать ей за сказанные слова о единстве страны. После этих слов возникла пауза, после чего жена лидера США пристыдила присутствующих, отметив, что никто не аплодирует.

До этого Джилл Байден сообщила, что ее муж «в значительной степени» готов объявить о начале своей предвыборной кампании. На вопрос журналиста о том, имеет ли она решающий голос при переизбрании президента, она ответила, что «муж, конечно, выслушает ее, потому что они — супружеская пара», но решение он будет принимать сам.