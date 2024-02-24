Аудиенции у Папы Римского отменены

Аудиенции у Папы Римского Франциска временно отменены из-за недомогания понтифика. Об этом сообщает новостной портал Vatican News.

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В публикации говорится, что причиной отмены встреч и выступлений стали симптомы «легкой, похожей на грипп болезни» и что решение было принято «в качестве меры предосторожности».

Аналогичные ограничения в рабочем графике понтифика были установлены и на прошлой неделе. Ожидалось, что аудиенции возобновятся 24 февраля, но этого не случилось.