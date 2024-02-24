Столтенберг подвел итог двум годам СВО

Ситуация на Украине остается чрезвычайно серьезной, Россия не собирается уступать давлению Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со второй годовщиной начала СВО, передает ТАСС.

По словам главы альянса, «нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру». Однако Украина при этом «сохраняет свою свободу и независимость».

«Это стало возможным благодаря вашей смелости и решимости. Это стало возможным благодаря крупной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, в последние дни натовские союзники объявили о новой военной помощи Киеву на миллиарды долларов. Это артиллерийские боеприпасы, средства ПВО и боевые катера, дроны, запчасти для F-16,средства разминирования.

Кроме того, «ожидается дополнительная поддержка».

Столтенберг считает, что «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде». По его словам, Киев присоединится к альянсу, и речь идет только о сроках.