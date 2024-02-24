Французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже

Французские фермеры прорвались в экспоцентр Пор-де-Версай в Париже, в котором проходит сельхозвыставка. Аграрии смогли преодолеть полицейский кордон, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, фермеры прибыли ко входу в здание утром в субботу, 24 февраля. Они развернули транспаранты, плакаты и начали акцию протеста.

Затем на выставку приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он намеревался побеседовать с фермерами и представителями профсоюзов.

После его приезда аграрии силой прорвались в здание. Завязалась драка между охраной и демонстрантами, протестующими против присутствия главы государства на выставке.

По мнению участников акции, Макрон «сделал недостаточно для фермеров».

Власти Парижа направили к экспоцентру спецнаряды полиции по подавлению протестов (CRS).

Напомним, что в 12 европейских странах в последние месяцы проходят масштабные акции сельхозпроизводителей.