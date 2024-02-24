Французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже
Французские фермеры прорвались в экспоцентр Пор-де-Версай в Париже, в котором проходит сельхозвыставка. Аграрии смогли преодолеть полицейский кордон, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, фермеры прибыли ко входу в здание утром в субботу, 24 февраля. Они развернули транспаранты, плакаты и начали акцию протеста.
Затем на выставку приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он намеревался побеседовать с фермерами и представителями профсоюзов.
После его приезда аграрии силой прорвались в здание. Завязалась драка между охраной и демонстрантами, протестующими против присутствия главы государства на выставке.
По мнению участников акции, Макрон «сделал недостаточно для фермеров».
Власти Парижа направили к экспоцентру спецнаряды полиции по подавлению протестов (CRS).
Напомним, что в 12 европейских странах в последние месяцы проходят масштабные акции сельхозпроизводителей.
Наибольшую активность, по мнению экспертов, проявляют фермеры Франции, Польши, Чехии, Германии, Нидерландов. Они требуют, чтобы власти отказались от «Зеленой сделки» (Green Deal), выплатили положенные субсидии, отдавали предпочтение национальным производителям.