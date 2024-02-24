Бербок отреагировала на обвинения о саботаже переговоров между РФ и Украиной
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что западные страны не препятствуют переговорам Украины с Россией. По ее словам, Запад уже два года «неустанно работает» над миром, сообщает ТАСС.
«Тот, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. Потому что это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров», — написала Бербок в колонке для немецкой газеты.
Она утверждает, что «уже 731 день» вместе с международными партнерами неустанно работает над мирным разрешением украинского кризиса, и делает все, «чтобы эта надежда сбылась».
Также Бербок заявила, что «Украина была готова на уступки» на стамбульских переговорах 2022 года при условии, «чтобы Россия отвела войска».
Весной 2022 года на переговорах в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего соглашения. Был прописан нейтральный статус Украины и ее отказ от размещения иностранных военных вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, но после этого переговоры были заморожены. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев отказался от договоренностей.