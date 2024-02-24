Бербок отреагировала на обвинения о саботаже переговоров между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что западные страны не препятствуют переговорам Украины с Россией. По ее словам, Запад уже два года «неустанно работает» над миром, сообщает ТАСС.

«Тот, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. Потому что это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров», — написала Бербок в колонке для немецкой газеты.

Она утверждает, что «уже 731 день» вместе с международными партнерами неустанно работает над мирным разрешением украинского кризиса, и делает все, «чтобы эта надежда сбылась».

Также Бербок заявила, что «Украина была готова на уступки» на стамбульских переговорах 2022 года при условии, «чтобы Россия отвела войска».