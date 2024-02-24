Борис Джонсон прибыл в Киев

Ранее СМИ сообщили, что в украинскую столицу прибыли премьер-министры Канады, Италии и Бельгии.

Кроме того, в Киев на поезде из Польши приехала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен .

Напомним, что Джонсон постоянно посещает Украину. Так, 22 января 2023 года он побывал в Киевской области. Во время поездки по населенным пунктам его сопровождал глава региона Алексей Кулеба.