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Борис Джонсон прибыл в Киев

Экс-премьер Великобритании прибыл с визитом в Киев, рассказал в соцсетях депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА «Новости».

Борис Джонсон прибыл в Киев
© globallookpress.com

Ранее СМИ сообщили, что в украинскую столицу прибыли премьер-министры Канады, Италии и Бельгии.

«Борис Джонсон также в Киеве», — отметил Гончаренко.

Кроме того, в Киев на поезде из Польши приехала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что 23 февраля во Львов прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Напомним, что Джонсон постоянно посещает Украину. Так, 22 января 2023 года он побывал в Киевской области. Во время поездки по населенным пунктам его сопровождал глава региона Алексей Кулеба.

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