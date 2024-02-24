Борис Джонсон прибыл в Киев
Экс-премьер Великобритании прибыл с визитом в Киев, рассказал в соцсетях депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что в украинскую столицу прибыли премьер-министры Канады, Италии и Бельгии.
«Борис Джонсон также в Киеве», — отметил Гончаренко.
Кроме того, в Киев на поезде из Польши приехала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отмечается, что 23 февраля во Львов прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Напомним, что Джонсон постоянно посещает Украину. Так, 22 января 2023 года он побывал в Киевской области. Во время поездки по населенным пунктам его сопровождал глава региона Алексей Кулеба.
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