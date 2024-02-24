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Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии

Как заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский, его тревожит ситуация в сфере безопасности в регионе.

Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за диверсионных групп Молдавии
© ТАСС

«Мы привлекли внимание международного сообщества к этой проблеме. Никаких адекватных реакций ни от Кишинёва, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало», — сказал он в интервью РИА Новости.

По данным приднестровского Министерства госбезопасности, боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, готовят иностранные специалисты для совершения терактов и диверсий на военных объектах.

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