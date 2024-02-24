Испания пообещала ответ на смерть угнавшего вертолет Кузьминова

Правительство Испании пообещало «соответствующий ответ» после прояснения обстоятельств возможного убийства летчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

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Дипломат уточнил, что ответ будет соизмерим с совершенными действиями.

«Нам не следует говорить легкомысленно», — отметил глава дипведомства.

Ранее журналистам стало известно, что Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам. Поддельное удостоверение личности содержит информацию о родившемся в 1990 году 33-летнем жителе Донецка Игоре Шевченко. При этом бежавшему на Украину Кузьминову было 28 лет.