В ООН обвинили НАТО в создании новых мировых кризисов

Власти Китая обратились к НАТО с призывом избегать действий, которые могут привести к блоковой борьбе и созданию новых кризисов, заявил постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь. Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине китайский дипломат также подчеркнул, что безопасность страны не может повышаться за счет снижения уровня безопасности других государств, передает ТАСС.