В США заявили о недоверии Восточной Европы к Западной

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы. По их мнению, они «не прислушиваются» к нуждам Киева на фоне якобы угрозы со стороны России, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как пишут журналисты, спор о том, как пополнить критически низкие запасы снарядов на Украине, создает «более глубокий раскол» в Европе. При этом страны Восточной Европы обвиняют Западную в том, что она отказывается прислушиваться к нуждам Киева.

Агентство пишет, что настроение в дипломатических кругах таково, что «если Россия в конечном итоге выиграет конфликт с Украиной», то страны Восточной Европы «не простят» Западную Европу. Правительства западных не стран «не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять», указали журналисты.

Ранее сообщалось, что европейские страны захотели экстренно собрать 1,5 миллиарда долларов на экстренное финансирование Киева из-за дефицита боеприпасов у Вооруженных сил Украины.