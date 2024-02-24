Великобритания нашла способ содействовать вступлению Украины в ЕС

Британские власти планируют привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для разработки проектов, направленных на евроинтеграцию Украины. Об этом говорится в заявке правительственного фонда, с которой ознакомился RT.

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Британская правительственная организация Good Governance Fund (Фонд надлежащего управления) объявила о приёме заявок на финансирование проектов, которые нацелены на содействие реформам на Украине, «ориентированным на вступление в Евросоюз».

«Оказание конструктивной и дополнительной поддержки реформе государственного управления с фокусом на переговоры Украины с Евросоюзом о вступлении», — говорится в документе.

Принять участие могут некоммерческие организации (НКО), аналитические центры, исследовательские компании. Им предстоит разработать и реализовать соответствующие инициативы, пояснили в фонде.

Помимо этого, Good Governance Fund планирует поддержать программу «зелёного восстановления» Украины, а также гендерное равенство, расширение участия женщин в экономике. Фонд готов профинансировать предложения, направленные на то, чтобы помочь украинским предпринимателям «стать источником устойчивого экономического роста».