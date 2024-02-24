Австралия ввела санкции в отношении 55 российских граждан и 37 организаций

Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые ограничения и запрет на въезд 55 российских граждан и 37 организаций. Об этом сообщила глава МИД Пенни Вонг.

В заявлении утверждается, что поводом для санкций стали приписываемые Канберрой Москве "депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России". Эти санкции, отметила министр, "следуют за решением Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента [России Владимира] Путина и уполномоченного [при президенте] России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой".

Полный список граждан и предприятий, попавших под новые ограничения, пока не приводится. Как отмечает Вонг, в перечень включены "предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний и организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и Северной Корее".