В Крыму заявили о попытках Зеленского обеспечить себе гарантии безопасности
Владимир Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, когда заявил о предстоящем контрнаступлении украинских войск в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.
«Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь», — заявил он.
Отмечается, что как политик Зеленский себя дискредитировал и навсегда запятнал.
Ранее Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. По его словам, Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море». Он также пообещал России «сюрпризы».