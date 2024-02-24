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В Крыму заявили о попытках Зеленского обеспечить себе гарантии безопасности

Владимир Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, когда заявил о предстоящем контрнаступлении украинских войск в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

В Крыму заявили о попытках Зеленского обеспечить себе гарантии безопасности
© ТАСС/Zuma

«Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь», — заявил он.

Отмечается, что как политик Зеленский себя дискредитировал и навсегда запятнал.

Ранее Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. По его словам, Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море». Он также пообещал России «сюрпризы».

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