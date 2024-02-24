Трамп предположил, что может случиться с Байденом до выборов
Американский лидер Джо Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в стране, которые состоятся в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-президента Дональда Трампа.
«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — заявил политик на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл.
Согласно опросу Квиннипэкского университета США, около 70% граждан страны считают, что Байден слишком стар, чтобы во второй раз занять Белый дом. 62% участников исследования отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для второго срока.
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