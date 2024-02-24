США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров
Соединенные штаты Америки внесли в санкционный список компанию «Совкомфлот» и 14 танкеров. Информация об этом опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
«Компания „Совкомфлот“ внесена в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Также под санкции попали 14 танкеров», — передает РБК со ссылкой на данные Минфина США.
По данным издания, в санкционный список включены танкеры: «Анатолий Колодкин», «Остров Сахалин», «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», Ns Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS ColumbusNS ConsulNS Creation, NS Lion.