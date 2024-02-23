Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката

Прокуратура Польши предъявила обвинения местному фермеру, который во время протестной акции вывесил на своем тракторе пророссийский плакат и флаг Советского Союза. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

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По информации источника, прокурор расценивает действия мужчины как "призывы к развязыванию агрессивной войны против Польши", поддержку СВО России на Украине и "пропаганду тоталитарной идеологии".

23 февраля посольство Украины в Польше направило официальную ноту польским органам власти с требованием привлечь к ответственности причастных к рассыпанию украинского зерна.