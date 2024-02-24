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Экс-канцлер Австрии обжалует приговор за ложные показания

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обжаловать решение Земельного суда по уголовным делам Вены, приговорившего его к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Экс-канцлер Австрии обжалует приговор за ложные показания
© Reuters

Политик заявил, что был оправдан по двум из трех пунктов обвинения. По его словам, он намерен обжаловать решение суда по единственному пункту, в котором его «несправедливо признали виновным».

«Судебное разбирательство касалось того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывалось на жалобе, поданной моими политическими оппонентами. Я по-прежнему настаиваю на том, что не делал этого, и уверен, что буду оправдан во второй инстанции», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Курца признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в 8 месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет 6 месяцев.

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