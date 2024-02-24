Экс-канцлер Австрии обжалует приговор за ложные показания

«Судебное разбирательство касалось того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывалось на жалобе, поданной моими политическими оппонентами. Я по-прежнему настаиваю на том, что не делал этого, и уверен, что буду оправдан во второй инстанции», — заявил он.