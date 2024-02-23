Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС по поводу Украины
Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сообщается, что в пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу вооруженного конфликта между Россией и Украиной, однако из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства Евросоюза.
При этом причина вето пока не сообщается. По словам одного из источников вгентства, у другой страны, которая не входит в НАТО, также были сомнения относительно некоторых пунктов совместного заявления.
С начала конфликта на Украине Венгрия последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Ранее Венгрия сообщила, что не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций против РФ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз принимает неверное решение.