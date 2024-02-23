Польские власти не приехали на встречу с премьер-министром Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что польские власти не приехали на встречу с ним, назначенную на границе государств. Об этом он сообщил в своем Telegram -канале.

«Месяц назад мы соглашались с тем, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только сейчас мы видим откровенные провокации», — заявил Шмыгаль, напомнив, что месяц назад премьер-министр Польши Дональд Туск называл Польшу самым надежным и самым важным союзником Украины.