В США объяснили, почему ситуацию в секторе Газа не считают геноцидом

США не считают, что ситуацию в сектора Газе можно интерпретировать как геноцид, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский политик подчеркнул, что речи «о геноциде в Газе» просто не идет, передает ТАСС.

По словам дипломата, американская сторона на протяжении многих месяцев четко придерживается позиции по ситуации в Китае и Мьянме. Блинкен акцентировал внимание на том, что Вашингтон «детально» объяснял свою позицию, почему считает ситуацию геноцидом в этих странах.

В то же время у нас и у других также была возможность, в том числе в Международном суде, четко дать понять, что в случае с Газой речи об этом попросту не идет, — заявил он.

Ранее министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы и тем, что каждый ребенок даже через 80 лет расскажет своим внукам, что сделали евреи.