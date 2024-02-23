Канада расширила антироссийские санкции

Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица
Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.
"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - сказано в документе.
В частности, под ограничения подпали:
Физические лица
помощник президента РФ Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин; президент Федерации шахмат России Андрей Филатов;коммерческий директор компании ГК "Н-Транс" Никита Мишин;основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов;совладелец АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев;генеральный директор АО "Усть-Луга ойл" Константин Хамлай;основные владельцы "РЕСО-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы;глава ОАО "Военторг" Владимир Павлов.
Компании
Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина; концерн"Алмаз-Антей";"Военторг";"Военторг-Ритейл";военно-патриотический парк "Патриот";"РЕСО-гарантия";"Альфастрахование";АО "Концерн "Гранит";Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева;ДОСААФ России;Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем;ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны России.