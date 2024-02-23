Канада расширила антироссийские санкции

Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли .

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - сказано в документе.