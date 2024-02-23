$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица

Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

Канада расширила антироссийские санкции
© РИА Новости

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - сказано в документе.

В частности, под ограничения подпали:

Физические лица

помощник президента РФ Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин; президент Федерации шахмат России Андрей Филатов;коммерческий директор компании ГК "Н-Транс" Никита Мишин;основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов;совладелец АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев;генеральный директор АО "Усть-Луга ойл" Константин Хамлай;основные владельцы "РЕСО-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы;глава ОАО "Военторг" Владимир Павлов.

Компании

Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшинаконцерн"Алмаз-Антей";"Военторг";"Военторг-Ритейл";военно-патриотический парк "Патриот";"РЕСО-гарантия";"Альфастрахование";АО "Концерн "Гранит";Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева;ДОСААФ России;Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем;ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны России.

В мире
Мелани Жоли
Константин Хамлай
Владимир Павлов
Андрей Молчанов
Игорь Левитин
Никита Мишин
Андрей Бокарев
Андрей Филатов
Минобороны России
Усть-Луга Ойл
Военторг
РЕСО-гарантия
Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина
Группа ЛСР
Трансмашхолдинг
Альфастрахование
Алмаз-Антей
Россия
Соединенное Королевство
Канада
Соединенные Штаты