На Украине объяснили доставку на границу сожженной сельхозтехники

Украинские фермеры привезли на границу с Польшей сожженную сельхозтехнику для того, чтобы показать полякам, в каких условиях они работают. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

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По информации издания, на украинско-польскую границу были доставлены тракторы, грузовики и комбайны, которые были обстреляны во время боев или подрывались на минах.

Как заявили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, сельхозтехника будет находиться там до конца марта.

23 февраля украинское издание "Апостроф" сообщило, что украинцы везут сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста отчаяния в связи с блокадой на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок.