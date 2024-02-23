Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Адриатическом море в сотне километров от итальянского побережья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

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В материале уточнили, что подземные толчки ощущались жителями административного центра области Апулия Бари. Эпицентр толчка располагался в море на половине дистанции между Италией и Черногорией, очаг был на глубине 18 километров.

Как отмечает газета il Giornale, пострадавших и разрушений нет, однако жители побережья Апулии сообщали в соцсетях о двигающейся мебели.

Президент INGV Карло Дольони предупредил, что за этим землетрясением могут последовать другие, передает издание.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане. Оно было выявлено в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг.