Евросоюз ввел санкции против членов правительства Херсонской области

Европейский союз ввел санкции против главы и заместителя председателя правительства, а также ряда министров Херсонской области России. Это указано в официальном журнале союза.

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В списке указываются глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и заместитель председателя правительства региона Семен Машкауцан.

Также Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых".