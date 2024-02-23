Белый дом объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

США рассчитывают на эффект от санкций против России в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает ТАСС.

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"Я считаю, что санкции, эти ограничения уже имели существенное воздействие на Россию. Однако мы видим, что они окажут растущее долгосрочное влияние на Россию", — сказал Блинкен.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, "уклоняющихся от выполнения санкций".

Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты также вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, "оказывающих закулисную поддержку РФ".