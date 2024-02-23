ЕС опубликовал новый список попавших под санкции россиян

"Официальный журнал ЕС" опубликовал список персональных санкций в отношении россиян.

В него, в частности, попали:

Председатель парламента ДНР Артем Жога. В документе поясняется, что политик якобы "поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины";

Губернатор Тульской области Дюмин;

Заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Романов;

Главы компаний "Авиатек", "МГ-Флот", "Софрахт", ВНИИРТ, Ульяновского механического завода;

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Губернаторы Пензенской и Рязанской областей;

Губернатор Белгородской области;

Члены правительства и администрации Херсонской области, в том числе премьер Алексеенко;

Председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров;

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, а также заместитель председателя крымского Государственного совета Владимир Бобков;

Глава администрации города Евпатория Елена Демидова и судьи Киевского районного суда города Симферополя Ольга Кузнецова;

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов и Алексей Талай. По версии составителей документа, они причастны к "депортации украинских детей в Белоруссию";