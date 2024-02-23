Дания и Украина подписали соглашение о безопасности на 10 лет
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. Об этом 23 февраля сообщил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква на своей странице в соцсетях.
Дания стала первой страной, не являющейся членом G7, с которой Украина подписала такой документ. В этом году военная поддержка Дании Киеву составит не менее 1,8 миллиарда евро, помимо этого, специальный фонд выделил 8,5 миллиарда евро на поддержку украинской стороны в 2023-2028 годах. Также Дания предоставит высокотехнологичную военную помощь: беспилотники, средства связи, радары и другие.
«Дания будет оказывать поддержку Украине в течение 10 лет срока действия соглашения с возможностью его продления по соглашению сторон», — отметил чиновник.
Как писала «Парламентская газета», президент Франции Эммануэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский 16 февраля подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины, аналогичный документ был подписан с Германией.