Дания и Украина подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. Об этом 23 февраля сообщил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква на своей странице в соцсетях.

Дания стала первой страной, не являющейся членом G7, с которой Украина подписала такой документ. В этом году военная поддержка Дании Киеву составит не менее 1,8 миллиарда евро, помимо этого, специальный фонд выделил 8,5 миллиарда евро на поддержку украинской стороны в 2023-2028 годах. Также Дания предоставит высокотехнологичную военную помощь: беспилотники, средства связи, радары и другие.