Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией

ЕС: каналы коммуникации с РФ следует сохранить открытыми
Евросоюзу следует сохранить открытыми каналы коммуникации с Россией, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Об этом пишет РИА «Новости».
Стано отметил, что страны Евросоюза не прервали диалог с Москвой, важными каналами коммуникации остаются посольства.
По его мнению, ЕС необходимо сохранить эти каналы открытыми с тем, чтобы доносить позицию союза Москве.
Напомним, что в пятницу, 23 февраля, власти ЕС приняли очередной, 13-й по счету, пакет антироссийских санкций.
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