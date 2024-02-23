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ЕС: каналы коммуникации с РФ следует сохранить открытыми

Евросоюзу следует сохранить открытыми каналы коммуникации с Россией, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Об этом пишет РИА «Новости».

Еврокомиссия призвала сохранить каналы коммуникации с Россией
© globallookpress.com

Стано отметил, что страны Евросоюза не прервали диалог с Москвой, важными каналами коммуникации остаются посольства.

По его мнению, ЕС необходимо сохранить эти каналы открытыми с тем, чтобы доносить позицию союза Москве.

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Напомним, что в пятницу, 23 февраля, власти ЕС приняли очередной, 13-й по счету, пакет антироссийских санкций.

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