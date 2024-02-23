Байден перепутал имя Навальной

Байден перепутал имя Юлии Навальной и назвал ее «Йоландой». На это обратил внимание Telegram-канал «BILD на русском».

По итогам встречи с Юлией и Дарьей Навальными глава Белого дома дал короткий комментарий. В начале речи Байден запнулся, а в конце назвал Навальную «Йоландой».

«Завтра мы собираемся объявить санкции против Путина. И мне стало ясно одно: Йоланда собирается продолжить борьбу, которую начал ее муж. Так что мы не опускаем руки», — сказал он.

Белый дом пока не комментировал путаницу президента в именах.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в связи со встречей президента США Джо Байдена с Юлией Навальной заявил, что «повторяются надоевшие шаблоны западной игры против России».