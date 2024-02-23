В Польше неизвестные снова высыпали украинское зерно на железнодорожной станции
Неустановленные лица снова высыпали украинское зерно на железнодорожной станции в Польше, рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом пишут «Известия».
Инцидент произошел в пятницу утром, 23 февраля, на на железнодорожной станции Дорохуск (Польша).
«Сегодня утром неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом», — пояснил министр.
Глава ведомства отметил, что это был транзитный груз, направлявшийся в Гамбург.
Кубраков обратился к властям Польши с требованием найти и наказать виновных.
Напомним, что 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу на переходе «Медыка – Шегини» и высыпали украинское зерно из товарного вагона.
Ранее Ярослав Качиньский, председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS), заявил, что проблемы Украины не должны привести к разорению польского аграрного сектора.