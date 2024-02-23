В Польше неизвестные снова высыпали украинское зерно на железнодорожной станции

Неустановленные лица снова высыпали украинское зерно на железнодорожной станции в Польше, рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел в пятницу утром, 23 февраля, на на железнодорожной станции Дорохуск (Польша).

«Сегодня утром неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом», — пояснил министр.

Глава ведомства отметил, что это был транзитный груз, направлявшийся в Гамбург.

Кубраков обратился к властям Польши с требованием найти и наказать виновных.

Напомним, что 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу на переходе «Медыка – Шегини» и высыпали украинское зерно из товарного вагона.