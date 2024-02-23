Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

Американский президент Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против РФ будут добиваться снижения доходов РФ от энергоресурсов. Соответствующее обращение Байдена приводится на сайте Белого дома.

«Мы продолжим предпринимать действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики», — говорится в обращении.

Также в опубликованном заявлении говорится, что Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание негласной поддержки российской военной машине».