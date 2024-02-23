Санду назвали угрозой для Молдавии
Президент Молдавии Майа Санду является угрозой национальной безопасности, поэтому оппозиция должна объединиться против руководства страны, считает бывший молдавский лидер Игорь Додон. Видеообращение он опубликовал в Telegram.
«Призываю всех, кто за Молдову, у кого здесь родители и дети, у кого, как и у меня, здесь похоронены родные, отложить в сторону какие-то узкие политические амбиции и объединиться против этой власти. Иначе мы просто останемся без страны», — заявил Додон.
Бывший президент считает необходимым сделать все, чтобы избавиться от действующей власти демократическим путем. Он напомнил, что уже в текущем году в стране пройдут президентские выборы.
«Если не дадут демократическим путем, если украдут право голоса, если сфальсифицируют, то у нас тогда развязаны руки действовать по-другому. Я никого не хочу пугать», — добавил он.
Ранее оппозиция Молдавии провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ. Протестующие принесли на акцию гроб и погребальные венки, которые, по их словам, олицетворяют похороны будущего страны.