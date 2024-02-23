Санду назвали угрозой для Молдавии

«Призываю всех, кто за Молдову, у кого здесь родители и дети, у кого, как и у меня, здесь похоронены родные, отложить в сторону какие-то узкие политические амбиции и объединиться против этой власти. Иначе мы просто останемся без страны», — заявил Додон.