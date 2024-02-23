В посольство Греции поступили сообщения об угрозе взрыва

Посольства трех государств в Греции и греческий парламент получили сообщения об угрозе взрыва. Об этом со ссылкой на АМNА сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в 10:45 по местному времени (11:45 мск) раздался звонок на телеканал Skai: неизвестный сообщил, что в посольстве США в Греции заложена бомба. Следом такие же звонки получили представители телеканала Kontrа и телеканала Open: им сообщили, что бомба заложена в местных посольствах Израиля и Египта. Затем аналогичный звонок раздался в парламентском телеканале.

Звонивший озвучивал одно и то же потенциальное время взрыва, отмечая, что он произойдет в 11:30. После этого по указанным адресам были направлены подразделения по обезвреживанию взрывных устройств.