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СМИ: поддельные документы угнавшему вертолет Кузьминову выдали в Испании

Власти Испании выдали перебежчику из России Максиму Кузьминову поддельные документы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

СМИ: поддельные документы угнавшему вертолет Кузьминову выдали в Испании
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В понедельник, 19 февраля, в СМИ появились сообщения об обнаружения трупа Кузьминова в муниципалитете Вильяхойоса в Испании. На теле было обнаружено шесть огнестрельных ранений.

Власти Испании заявили, что не знали о нахождении в стране перебежчика Кузьминова

«Монклоа [резиденция премьер-министра Испании] предоставил ему фальшивые документы, но не защиту», — отметил источник.

Ранее газета Periodico сообщила, что фальшивый паспорт на другое имя якобы предоставила Кузьминову разведка Украины.

Напомним, что в 2023 году Кузьминов угнал военный вертолет и перелетел на Украину. При этом погибли двое членов экипажа. Предположительно, их расстреляли сотрудники СБУ при посадке.

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