СМИ: поддельные документы угнавшему вертолет Кузьминову выдали в Испании

Власти Испании выдали перебежчику из России Максиму Кузьминову поддельные документы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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В понедельник, 19 февраля, в СМИ появились сообщения об обнаружения трупа Кузьминова в муниципалитете Вильяхойоса в Испании. На теле было обнаружено шесть огнестрельных ранений.

«Монклоа [резиденция премьер-министра Испании] предоставил ему фальшивые документы, но не защиту», — отметил источник.

Ранее газета Periodico сообщила, что фальшивый паспорт на другое имя якобы предоставила Кузьминову разведка Украины.