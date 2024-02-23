В Британии назвали число бездомных украинских беженцев

Не менее 15 тыс. украинских беженцев лишились крова в Великобритании, что составляет примерно 7,5% от их общего числа. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства регионального развития и жилищного строительства.

В настоящий момент в Великобритании для украинцев действует так называемая спонсорская схема получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату им отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает £350 ($445) в месяц. Эта сумма увеличивается до £500 ($635) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев.

В рамках этой программы в королевство перебрались около 130 тыс. украинцев. В частности, свой кров украинским беженцам предоставили глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и министр обороны Грант Шэппс. Собеседники The Daily Telegraph отметили, что многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку спонсоры берут на себя обязательство предоставлять жилье лишь в течение шести месяцев, а дальше могут действовать по своему усмотрению.