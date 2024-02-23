В Николаеве произошел взрыв

В Николаеве на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Новости N».

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По данным СМИ, взрыв раздался около 11:00 (10:00 мск) 23 февраля. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что звук был достаточно мощным — в одном из районов у автомобилей сработала сигнализация.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram-канале, что взрывы произошли за пределами города. В самом Николаеве, по его словам, было спокойно.