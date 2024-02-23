В Сербии почтили память русских солдат

Посольства России, Белоруссии и Казахстана, представители властей Сербии, Россотрудничества и общественных организаций почтили память русских солдат в Белграде в День защитника отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

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Дипломаты и политики возложили цветы и венки к мемориалам русских и советских воинов-участников Первой и Второй мировой войн в центре столицы. Уточняется, что церемония началась в 10:00 по местному времени (12:00 мск) у комплекса Освободителям Белграда.

В возложении участвовали советник-посланник посольства РФ в Сербии Андрей Темяшов, белорусский и казахстанский послы Сергей Малиновский и Мади Атамкулов, госсекретарь министерства труда и соцзащиты Сербии Зоран Антич.