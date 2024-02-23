Зеленский заявил о неготовности мира к поражению России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News выразил мнение, что мир не готов к поражению России в вооруженном конфликте.

«Мир на самом деле не готов к тому, что [президент России Владимир] Путин может потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста, когда закончится война на Украина.

Зеленский в очередной раз указал, что без помощи Запада Украина не сможет поддерживать оборону и укреплять экономику, что в свою очередь позволило бы ей нарастить производство собственных вооружений.