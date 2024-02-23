Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии перекрывают поставки оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сотрудники спецслужб внедряются в террористические группы, перекрывая каналы поставок в республику оружия и боеприпасов. Его слова приводит агентство БелТА.

«У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб», — сказал он.

«Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле», — подчеркнул Лукашенко.

До этого Александр Лукашенко заявлял, что его страна должна создавать с Россией свое счастье. Президент подчеркивал, что стратегия Запада состоит в нанесении глобального поражения Белоруссии и РФ, затем он намерен разобраться и с их территориями.