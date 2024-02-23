В Берлине призвали создать «мост» дружбы между Россией и Германией

Представители «Офицеров России» и офицеры ГДР в Берлине почтили память погибших советских воинов в берлинском парке Тиргартен, и решили организовать «мост» дружбы между народами Германии и России, сообщили в организации.

Представители общероссийской организации «Офицеры России» в Германии и немецкие офицеры возложили венки у мемориала погибшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, где упокоены более 3 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, передает РИА «Новости».

На мероприятии было более 100 человек, с поздравлением к российским военнослужащим обратились офицеры Национальной народной армии ГДР.

Один из них заявил, что необходимо построить здесь мост за мир, за дружбу между народами Германии и Российской Федерации.

В свою очередь, что представители «Офицеров России» отметили, что офицеры бывшей армии ГДР, несмотря на сложную политическую ситуацию, остаются верными боевыми товарищами, преданными долгу, братьями по классу, братьями по оружию.