В Берлине призвали создать «мост» дружбы между Россией и Германией

Немецкие офицеры призвали создать «мост» дружбы между Россией и Германией
Представители «Офицеров России» и офицеры ГДР в Берлине почтили память погибших советских воинов в берлинском парке Тиргартен, и решили организовать «мост» дружбы между народами Германии и России, сообщили в организации.
Представители общероссийской организации «Офицеры России» в Германии и немецкие офицеры возложили венки у мемориала погибшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, где упокоены более 3 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, передает РИА «Новости».
На мероприятии было более 100 человек, с поздравлением к российским военнослужащим обратились офицеры Национальной народной армии ГДР.
Один из них заявил, что необходимо построить здесь мост за мир, за дружбу между народами Германии и Российской Федерации.
В свою очередь, что представители «Офицеров России» отметили, что офицеры бывшей армии ГДР, несмотря на сложную политическую ситуацию, остаются верными боевыми товарищами, преданными долгу, братьями по классу, братьями по оружию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему особые отношения России и Германии не закончатся никогда.