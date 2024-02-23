Пашинян высказался о судьбе российской военной базы в Армении

Вопрос о судьбе 102-ой российской военной базы, развернутой на севере Армении, не стоит на повестке дня, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Пашинян сообщил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому участие Еревана в нем было заморожено.

«Что касается [российской] базы — на данный момент мы это не обсуждаем», — отметил премьер.

Пашинян пояснил, что база функционирует не в рамках Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что 102-я ордена Александра Невского российская военная база в Армении была создана на основе межгосударственного договора Москвы и Еревана 1995 года. В 2010 году стороны продлили действие этого договора до 2044 года.

База в Гюмри несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.