Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 23 февраля, представил военно-политическому кабинету план послевоенного урегулирования в секторе Газа, рассказал советник премьера Дмитрий Гендельман. Об этом пишет РБК.

Чиновник пояснил, что документ «на день после ХАМАС» был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме

Среди пунктов плана, отметил Гендельман, продолжение войны вплоть до достижения поставленных целей: уничтожения военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и ряда других организаций, возвращение пленных и «предотвращение угрозы, исходящей из Сектора Газа, на длительный срок».

Кроме того, Нетаньяху полагает необходимым сохранить зону безопасности у границ страны, создать «южный заслон» на границе региона с Египтом, чтобы предотвратить поступление контрабанды.

План также предполагает полную демилитаризацию анклава за исключением оружия, необходимого для поддержания общественного порядка.