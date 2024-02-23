Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 23 февраля, представил военно-политическому кабинету план послевоенного урегулирования в секторе Газа, рассказал советник премьера Дмитрий Гендельман. Об этом пишет РБК.
Чиновник пояснил, что документ «на день после ХАМАС» был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме
Среди пунктов плана, отметил Гендельман, продолжение войны вплоть до достижения поставленных целей: уничтожения военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и ряда других организаций, возвращение пленных и «предотвращение угрозы, исходящей из Сектора Газа, на длительный срок».
Кроме того, Нетаньяху полагает необходимым сохранить зону безопасности у границ страны, создать «южный заслон» на границе региона с Египтом, чтобы предотвратить поступление контрабанды.
План также предполагает полную демилитаризацию анклава за исключением оружия, необходимого для поддержания общественного порядка.
Среди важных пунктов документа — закрытие Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с тем, что его сотрудники якобы участвовали в нападении на Израиль утром 7 октября 2023 года.