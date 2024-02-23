СМИ: G7 не планирует вводить новые санкции против России

Лидеры «Большой семерки» (G7) не собираются вводить на этой неделе новые санкции против России, пишут обозреватели Джонатан Лемир, Александр Уорд и Эли Стоколс в статье для Politico.

Ранее в западных СМИ появились публикации о том, что государства G7 могут в ближайшее время ввести новые ограничительные меры против РФ.

«Лидеры, как ожидается, не одобрят новые санкции против России. Вместе с тем, они призовут значительно ужесточить нынешнюю систему во избежание обхода санкций со стороны третьих стран», — пояснили эксперты.

По их данным, главы государств и правительств организации также не планируют делать заявления о тех или иных шагах в области использования замороженных на Западе суверенных российских активов.