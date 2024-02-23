США введут сотни новых санкций в годовщину начала спецоперации на Украине

Новые санкции США в отношении России будут направлены против «более чем 500 целей», заявил Reuters заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. По его словам, такими действиями американское руководство стремится призвать Россию к ответу за спецоперацию на Украине и смерть политика Алексея Навального.

Уолли рассказал, что вводимые ограничения будут направлены на российский оборонно-промышленный комплекс, а также на компании в третьих странах, которые, как считают в США, помогают облегчить России доступ к необходимым государству товарам.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции против России будут просто «сокрушительными». По ее словам, США включат в свой новый пакет «сотни и сотни» ограничений и примут его в следующие пару дней.